Пермские школьники предложили создать «десант золотых резервистов»

18:10 | 14.12.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов в неформальной обстановке встретился с одаренными школьниками: победителями олимпиад, чемпионатов и всероссийских конкурсов, обладателями городской премии «Золотой резерв», чтобы поблагодарить их за достижения и активную жизненную позицию.



Пермское образование занимает лидирующие позиции в стране. Этот факт не раз подтверждали ученики наших школ – призеры международных олимпиад и выставок. Для поддержки талантливых школьников в городе реализуется проект администрации Перми «Золотой резерв». Сотня лучших ребят по итогам прошлого учебного года уже получила денежную премию главы города в размере 25 тысяч рублей. Накануне Нового года Дмитрий Самойлов встретился с ребятами, чтобы пообщаться и лично поблагодарить их за достижения.



– Убеждать вас в том, что надо хорошо учиться и заниматься общественно значимыми делами, не стоит, потому что вы и так уже доказали, что умеете это делать. Самое главное, что вы создаете очень серьезный задел для будущей своей взрослой жизни. Вы умеете работать, умеете показать себя, – отметил глава города.



В ходе встречи ребята рассказали о себе и своих успехах. Так, Анастасия Шипигузова и Анастасия Постаниди, учащиеся школы № 93, осенью одержали победу на международной выставке в Индии, представив проект «Не попасть за решетку». Данил Кабанов из предметно-языковой школы «Дуплекс» стал серебряным медалистом на выставке юных изобретателей в Индонезии, а ребята из ТехноШколы им. Савиных привезли победу с чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2018 по компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ». Екатерина Храмова, ученица школы «Мастерград», победительница конкурса «Мой проект – моей стране!», презентовала свои идеи лично президенту Российской Федерации Владимиру Путину.



Высокий уровень учебных достижений подтверждают и победы ребят на всероссийском этапе олимпиады школьников. К примеру, Александр Луценко из гимназии № 1 стал победителем всероссийского этапа сразу по двум предметам – по русскому языку и по обществознанию, а Данил Лядов из гимназии № 17 и Евгений Раскин из школы № 146 стали призерами по экономике и биологии.



Большинство участников встречи уже стали лауреатами городской премии «Золотой резерв», многие из них работают с социальными партнерами и под руководством старших наставников разрабатывают собственные проекты. Так, например, Генрих Степанов, учащийся IT-школы № 10, занявший первое место в городском рейтинге в номинации «Техническое творчество», совместно с ПАО «Ростелеком» приступил к разработке уже третьего проекта. Свое первое серьезное изобретение – «Умный браслет здоровья» – школьник представлял на Робофесте в Москве весной этого года и занял там первое место.



На вопрос главы города, чем запомнился ребятам этот год, они назвали участие в карнавальном шествии «Пермское яркое» в день города, учреждение и получение премии «Золотой резерв», развитие в городе волонтерства и молодежной политики, открытие детского технопарка «Кванториум».



Звучали от ребят и предложения, например: создание стартап-площадки для школьников, создание «десанта золотых резервистов».



– Я хочу популяризировать «Золотой резерв» на территории школ нашего города. Когда я бываю на форумах российского движения школьников, то часто рассказываю ребятам о нашем проекте, что мы реальные люди, которые победили в нем, предлагаю заполнять свои портфолио на портале, попадать в общегородской рейтинг и побеждать, – отметил Дмитрий Селиванов, ученик лицея № 9, многократный победитель и призер международных и всероссийских творческих конкурсов.



Глава города и школьники договорились развивать проект «Золотой резерв», идею подсказали ребята – создание внутреннего ресурса на портале проекта для обмена информацией и общения, а также создание категории наставничества в других школах.



– Декабрь – месяц, очень насыщенный на мероприятия и совещания, но встреча с вами вне конкуренции, – подчеркнул в завершение глава города и вручил ребятам благодарности за их достижения.