В Перми строится каток у «МиГа на взлете»

17:13 | 14.12.2018

Как только погодные условия позволят залить лед, каток будет готов к открытию.



Совсем немного времени остается до открытия главного ледового катка Свердловского района Перми. На площадке у памятника «МиГ на взлете» в сквере им. Субботина полным ходом ведутся строительные и монтажные работы.



Установлено теплое помещение пункта проката. Его размер – свыше 72 кв. метров. В наличии проката и аренды будет 150 пар коньков от 24 до 46 размера. Возведены ограждения – ледовые борты катка. Это 78 плит чистого льда. Подготовлена снежная подушка для заливки ледовой линзы размером 1300 кв. метров.



Работа на катке идет круглосуточно: днем – строительство, художественная резка льда и работы с иллюминацией, ночью – заливка катка. Работы идут, несмотря на погодные условия.



При устойчивых минусовых температурах работы будут завершены, и каток «Ледовый МиГ» будет готов к открытию.



Сегодня в Свердловском районе работают катки во Дворце спорта «Орленок», на стадионе «Юность», в спорткомплексе «Победа», на придомовых территориях по адресам: улица Героев Хасана, 3а, улица Вижайская,16, улица Революции, 9, улица Солдатова, 8, улица Лебединская, 91, Бродовское кольцо, 10. До конца недели также откроются катки по адресам: улица Нейвинская, 14, улица 25 Октября, 68, 70, каток в ЖК «Арсенал» (улица Героев Хасана), улица Островского, 68 (гимназия №33). Об условиях выхода на лед можно узнать на месте.