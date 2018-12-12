Пермь: новости дня
14:29 | 14.12.2018
Директор департамента Минэкономразвития РФ: «Пермский край – лидер в цифровизации»
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в «пилот» программы по повышению производительности труда в прошлом году вошло 21 предприятие. В этом году их стало уже 30. «Производительность труда – один из важнейших национальных проектов с амбициозной целью: вовлечь в экономику 10 тысяч средних и крупных предприятий по всей стране, увеличить производительность труда на 5 %. В крае планируем вовлечь в проект 90 предприятий и порядка 65 тысяч сотрудников промышленных предприятий», – обозначил краевые задачи глава региона.
По словам первого заместителя министра промышленности предпринимательства и торговли Пермского края Елены Дегтяревой, ключевые направления программы повышения производительности труда в регионе включают в себя адресную поддержку внедрения бережливого производства на предприятиях и цифровизации производственных процессов. «За этот год проведено 26 промышленных аудитов для анализа потенциала предприятия, 7 комплексных аудитов, 12 аудитов с привлечением Федерального центра компетенций, 7 – с привлечением Регионального центра инжиниринга. По результатам этих проверок было выдано более 200 решений и рекомендаций предприятиям. Сформировано 7 проектов предприятий по бережливому производству, 4 из них завершены на ООО «Уралбумага», ОАО «Суксунский оптико-механический завод», АО «Сорбент», АО «Медисорб», – отметила Елена Дегтярева.
Также в 2018 году в Прикамье проведено опережающее обучение для более чем 5 тысяч сотрудников предприятий – это 10 % от общего числа занятых. Наиболее востребованными направлениями обучения оказались «Бережливое производство», «Автоматизация и цифровизация производства», «Профессиональная подготовка», «Инженерные и производственные компетенции», «Развитие системы менеджмента качества».
По результатам прохождения первой пилотной программы «Экспортного марафона» 5 предприятий Пермского края ведут активные переговоры с потенциальными клиентами из целевых стран (Турция, Индонезия, Италия, Великобритания, Германия, США, Китай, Вьетнам, Индонезия, Египет, Иран, Сербия, Италия, Египет, Турция), определены методы выхода на новые рынки, ведется проработка контактов.
Реализацию программы по повышению производительности труда в Пермском крае оценила директор Департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Юлия Урожаева. По ее словам, дальше предприятиям необходимо двигаться в сторону развития экспортного потенциала. «Мы видим значительный экспортный потенциал у пермских предприятий, и это может стать точкой роста. Второе направление для роста местных предприятий – это цифровизация. Весь мир движется в этом направлении, а Пермь является лидером этого процесса. Для нас это очень приятно и важно. Еще одно важное направление – это вовлечение в программу повышения производительности труда предприятий социально-бюджетного сектора», – резюмировала Юлия Урожаева.
По словам генерального директора Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николая Соломона, на отдельных участках предприятий первой волны производительность увеличилась в 2 раза, на других участках также в 2 раза сокращаются неиспользованные производственные запасы. И такие показатели ожидаются от других участников программы. «Для нас главной целью остается формирование культуры бережливого производства, когда работа на предприятии не заканчивается на реализации одного опытного образца, она начинает тиражироваться на остальные участки», – подчеркнул он.
Цель программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» – реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости в субъектах Российской Федерации, которые позволят повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30 %.
Срок реализации программы – с сентября 2017 года по декабрь 2025 года. Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда и бережливое производство». Реализация федерального проекта позволяет участникам программы претендовать на льготное приобретение оборудования, усовершенствование рабочих мест и софинансирование мероприятий по обучению персонала.
© «Вечерние Ведомости»
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