Житель Прикамья отправился в колонию за неуплату алиментов

13:48 | 14.12.2018

Неуплата алиментов привела жителя Пермского края в колонию строгого режима.



Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, судебные приставы по Осинскому, Бардымскому и Еловскому районам возбудили исполнительное производство о взыскании с жителя Осы алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.



По решению суда отец обязан ежемесячно выплачивать четверть дохода на содержание дочери до ее совершеннолетия. Однако мужчина уклонялся: отказывался платить алименты и пытался оспорить отцовство. ДНК-тест подтвердил, что неплательщик является биологическим отцом ребенка, но и это не побудило его платить алименты. Накопилась задолженность – около 700 тысяч рублей.



Трудоспособный мужчина намеренно оставался безработным, перебивался случайными заработками. Его не раз предупреждали об административной и уголовной ответственности, но это не возымело действия. Суд назначил нерадивому отцу 80 часов обязательных работ, однако и трудотерапия на него не повлияла. Тогда было возбуждено уголовное дело. Суд, учтя наличие у должника судимости за кражу, приговорил его к лишению свободы на 5 месяцев в колонии строгого режима.