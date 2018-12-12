Пермь: новости дня
11:58 | 14.12.2018
Губернатор Максим Решетников открыл Год театра в Прикамье
Глава Прикамья подчеркнул, что каждый из 20 театров региона имеет свой узнаваемый стиль, традиции и верных зрителей. «Это подтверждают "Золотые маски", которые получают пермские постановки. Мне кажется, это символично, что Год театра мы открываем новой постановкой, и с нами в зале представители Союза театральных деятелей края, заслуженные работники культуры», – отметил глава региона.
Главный балетмейстер Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского Алексей Мирошниченко обратил внимание на невероятную атмосферу генеральной репетиции. «Такого еще не было никогда. Сегодня наш репертуар пополнится еще одним шедевром – балетом Мариуса Петипа», – сказал балетмейстер.
Отметим, во время встречи с деятелями театрального искусства Ярославской области президент России Владимир Путин призвал театральных деятелей наполнить Год театра таким содержанием, чтобы этот период «не стал пустым звуком».
Всего в день открытия Года театра в Пермском крае пройдет 252 мероприятия. В территориях региона, где театр не представлен, пройдут открытые мероприятия театральных студий, творческих молодежных и школьных проектов, выставки и театральные показы. В территориях с присутствием крупных театров – Губаха, Березники, Кудымкар, Лысьва, Чайковский и Пермь – состоятся премьеры и показы спектаклей с приглашением ветеранов сцены, заслуженных работников культуры, представителей Союза театральных деятелей России. В Перми события, посвященные Году театра в России, начнутся сразу с двух долгожданных премьер: открытой генеральной репетиции балета «Баядерка» в Пермском театре оперы и балета и мировой рок-оперы Jesus Christ Superstar в Пермском академическом Театре-Театре. Также премьера спектакля «Гришка Вольт» в этот день состоится в Пермском ТЮЗе. Пьесу специально для Пермского ТЮЗа написала молодой драматург Светлана Баженова, ученица Николая Коляды.
Мероприятия основного плана Года театра в Пермском крае сформированы по направлениям. В него вошло 25 значимых театральных событий, среди которых крупные премьерные постановки, новые театральные проекты, образовательные программы и фестивали. Среди них – совместный проект «Сцены-Молот» и Пермской галереи о «Пермских богах», а также крупные фестивальные театральные проекты, такие как Дягилевский фестиваль, фестиваль «Тайны горы Крестовой», Межнациональный фестиваль искусств «Сообщение» и другие. В Год театра будут реализованы именитые пермские театральные любительские проекты – Всероссийский фестиваль любительских театров «Театральная пестрядь», фестиваль моноспектаклей «МОНОfest», XV Пермский краевой фестиваль-конкурс «Волшебная кулиса». Также Пермский край сформировал заявки на участие в крупных федеральных и международных проектах, которые на данный момент находятся на стадии рассмотрения.
Значимыми датами обещают стать и всероссийские акции, которые в этом году примут театральную направленность: 18–19 мая 2019 года – «Ночь музеев», 25 августа 2019 года – «Ночь кино», 2–3 ноября 2019 года – «Ночь искусств». Культурные учреждения Пермского края – от сельских домов культуры до крупных театров региона – ежегодно принимают участие в этих акциях, успешно презентуя специализированные интерактивные программы, которые пользуются широким спросом у зрителей и гостей мероприятий. 27 марта 2019 года – во Всемирный день театра – в 45 муниципальных образованиях будут представлены крупные театральные события, которые объединят 50 000 зрителей.
Кроме того, Год театра в Пермском крае будет ознаменован такими юбилейными датами, как 55-летие Пермского театра юного зрителя в сентябре и 75-летие Лысьвенского театра драмы им. Савина в декабре 2019 года.
Мероприятия проводятся в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений, доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. Мероприятия Года театра охватят все регионы Российской Федерации.
© «Вечерние Ведомости»
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