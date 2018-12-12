Участие в пермском городском спринте подтвердили Никита Крюков и Николай Морилов

10:59 | 14.12.2018

18 декабря на эспланаде в центре Перми состоится городской лыжный спринт. В нем примут участие олимпийский чемпион Ванкувера, серебряный призер Сочи-2014 в командном спринте Никита Крюков и пермяк Николай Морилов, бронзовый призер Олимпийских игр – 2010 в командном спринте.



Никита Крюков отметил необычный формат гонок, удобный для массового привлечения участников: «Любителям лыжных гонок не надо идти в леса, здесь, если ты замерз, можешь согреться в каком-то помещении или перекусить. За границей много проводится городских спринтов, очень востребован этот формат, здорово, что решили провести в Перми».



Николай Морилов тоже не раз участвовал в городских спринтах – в Швейцарии, США и Канаде. На родине выступит впервые: «Нам очень нравится городской спринт, поскольку выступаешь у всех на виду, могут прийти знакомые, любители спорта, поклонники».