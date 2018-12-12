Погода в Перми будет переменчивой

10:46 | 14.12.2018

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, пасмурно. Сегодня, 14 декабря, днем в Перми ожидается около -6 °C, ночью до -12 °C.



Завтра днем будет облачно с прояснениями, около -10 °C, ночью -11 °C. В воскресенье, 16 декабря, потеплеет до -3 °C, возможен снег. По предварительным прогнозам, теплая погода сохранится и в понедельник, затем начнется похолодание.