Пермь: новости дня
19:39 | 13.12.2018
Пермяков приглашают на лесные прогулки
В зимний период на территории пермских городских лесов организуются регулярные обходы и объезды лесных участков. Они будут проводиться несколько раз в день, без выходных. Особое внимание уделяется тем территориям, где растут молодые ели. Но и в праздничные дни специалисты лесничества смогут рассказать интересное и важное о лесе пермякам и гостям города.
Специалисты Мотовилихинского лесничества с 11:00 до 12:00 проведут экскурсии в визит-центре:
3 января – «Хозяйка Липовой Горы»;
5 января – «Зимние помощники лесовода»;
7 января – «Занимательно о лесе Липовой Горы. Взгляд лесника».
Задать вопросы можно по телефону 8-951-92-60-839.
Специалисты Верхне-Курьинского лесничества с 11:00 до 12:00 проведут экскурсии:
2 января – старший мастер леса Верхне-Курьинского лесничества расскажет о соснах в песчаных дюнах Верхней Курьи, о лесных обитателях. Место встречи: Верхняя Курья, за геронтологическим центром, начало экологической тропы «Большая сосновая».
5 января – лесничий Верхне-Курьинского лесничества расскажет о жизни соснового бора зимой, о чтении следов в лесу. Место встречи: Верхняя Курья, остановка «Сочинская», начало экологической тропы «Пролетарская».
Задать вопросы можно по телефону 8-952-663-75-16.
Специалисты Черняевского лесничества с 11:00 до 12:00 проведут в визит-центре экскурсии:
2 января – о жизни Черняевского леса зимой;
3 января – «Лесной инжиниринг» (как конструируется лес, создается лесная инфраструктура, как его защищают от пожаров);
5 января – «Архитектура зимнего леса» (о деревьях, их возрасте, ели обыкновенной и ели европейской);
7 января – «Обитатели Черняевского леса» («читаем» следы, кто и как зимует, кто распевает в зимнем лесу).
Задать вопросы можно по телефону 8-952-663-75-09.
Мастер леса Левшинского лесничества с 11:00 до 12:00 проведет в микрорайоне Кислотные Дачи на экологической тропе «Ботаническая» экскурсии:
2 января – «Где зимуют лесные обитатели?» (как зимуют травы на лугу, где ночуют птицы зимой, что едят зимой звери);
4 января – «О хариусах речки Язовой» (об охране лесов около реки Язовой, о том, как зимуют хариусы, раки, почему водоплавающие птицы остаются у нас на зимовку).
Задать вопросы можно по телефону 8-902-79-29-742.
Лесничий Нижне-Курьинского лесничества с 11:00 до 12:00 проведет экскурсии в визит-центре Нижне-Курьинского лесничества:
3 января – «О деревьях Нижней Курьи» (о том, где растут самые старые сосны, о соревновании деревьев и о том, когда деревья друг без друга не могут обойтись);
8 января – «Об обитателях зимнего леса» (кто чем питается, как приспособились к зимним условиям, где спят).
Задать вопросы можно по телефону 8-952-663-75-08.
Управление по экологии и природопользованию администрации Перми приглашает всех стать участником «народной галереи» пермских лесов. Направить удачный фотокадр с указанием автора снимка можно на почту pressmkupgl@mail.ru, а также в официальную группу «Вконтакте» управления по экологии и природопользования администрации Перми (vk.com/permpriroda). Работы войдут в фотоэкспозицию на сайте управления по экологии и природопользованию администрации города (prirodaperm.ru).
© «Вечерние Ведомости»
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