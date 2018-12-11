Пермяков приглашают на лесные прогулки

19:39 | 13.12.2018

В новогодние каникулы в пермских участковых лесничествах пройдут лекции и экскурсии о лесе. Специалисты расскажут, чем можно кормить птиц, каких обитателей можно встретить в зимнем лесу, о чем говорят следы на снегу.



В зимний период на территории пермских городских лесов организуются регулярные обходы и объезды лесных участков. Они будут проводиться несколько раз в день, без выходных. Особое внимание уделяется тем территориям, где растут молодые ели. Но и в праздничные дни специалисты лесничества смогут рассказать интересное и важное о лесе пермякам и гостям города.



Специалисты Мотовилихинского лесничества с 11:00 до 12:00 проведут экскурсии в визит-центре:



3 января – «Хозяйка Липовой Горы»;

5 января – «Зимние помощники лесовода»;

7 января – «Занимательно о лесе Липовой Горы. Взгляд лесника».



Задать вопросы можно по телефону 8-951-92-60-839.



Специалисты Верхне-Курьинского лесничества с 11:00 до 12:00 проведут экскурсии:



2 января – старший мастер леса Верхне-Курьинского лесничества расскажет о соснах в песчаных дюнах Верхней Курьи, о лесных обитателях. Место встречи: Верхняя Курья, за геронтологическим центром, начало экологической тропы «Большая сосновая».

5 января – лесничий Верхне-Курьинского лесничества расскажет о жизни соснового бора зимой, о чтении следов в лесу. Место встречи: Верхняя Курья, остановка «Сочинская», начало экологической тропы «Пролетарская».



Задать вопросы можно по телефону 8-952-663-75-16.



Специалисты Черняевского лесничества с 11:00 до 12:00 проведут в визит-центре экскурсии:



2 января – о жизни Черняевского леса зимой;

3 января – «Лесной инжиниринг» (как конструируется лес, создается лесная инфраструктура, как его защищают от пожаров);

5 января – «Архитектура зимнего леса» (о деревьях, их возрасте, ели обыкновенной и ели европейской);

7 января – «Обитатели Черняевского леса» («читаем» следы, кто и как зимует, кто распевает в зимнем лесу).



Задать вопросы можно по телефону 8-952-663-75-09.



Мастер леса Левшинского лесничества с 11:00 до 12:00 проведет в микрорайоне Кислотные Дачи на экологической тропе «Ботаническая» экскурсии:



2 января – «Где зимуют лесные обитатели?» (как зимуют травы на лугу, где ночуют птицы зимой, что едят зимой звери);

4 января – «О хариусах речки Язовой» (об охране лесов около реки Язовой, о том, как зимуют хариусы, раки, почему водоплавающие птицы остаются у нас на зимовку).



Задать вопросы можно по телефону 8-902-79-29-742.



Лесничий Нижне-Курьинского лесничества с 11:00 до 12:00 проведет экскурсии в визит-центре Нижне-Курьинского лесничества:



3 января – «О деревьях Нижней Курьи» (о том, где растут самые старые сосны, о соревновании деревьев и о том, когда деревья друг без друга не могут обойтись);

8 января – «Об обитателях зимнего леса» (кто чем питается, как приспособились к зимним условиям, где спят).



Задать вопросы можно по телефону 8-952-663-75-08.



Управление по экологии и природопользованию администрации Перми приглашает всех стать участником «народной галереи» пермских лесов. Направить удачный фотокадр с указанием автора снимка можно на почту pressmkupgl@mail.ru, а также в официальную группу «Вконтакте» управления по экологии и природопользования администрации Перми (vk.com/permpriroda). Работы войдут в фотоэкспозицию на сайте управления по экологии и природопользованию администрации города (prirodaperm.ru).