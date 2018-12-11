Участников городского спринта «Елки. Пермский период» накормят горячей кашей

19:29 | 13.12.2018

В субботу, 15 декабря, на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) пройдут отборочные этапы городского лыжного спринта «Елки. Пермский период». Накануне для участников состоится выдача стартовых пакетов.



14 декабря во дворце спорта «Орленок» (улица Сибирская, 47) с 10:00 до 21:00 будет проходить выдача стартовых пакетов участникам городского спринта. При себе необходимо иметь паспорт и медицинскую справку.



15 декабря на лыжной базе «Прикамье» в 10:45 запланировано открытие соревнований, а в 11:00 начнется квалификационный отбор – на старт будут выходить спортсмены-любители среди мужчин и женщин, юношей и девушек в пяти возрастных категориях. В 15:20 начнутся полуфинальные состязания.



В этот день для участников предусмотрена снежная трасса по лесистой местности, горячая каша и лотерея: случайным образом будут выбраны победители в каждой возрастной категории, которые получат ценные подарки от спонсоров. На финише каждому вручат фирменную медаль.



18 декабря в 20:15, сразу после профессиональных спортсменов, на городской эспланаде в квартале у монумента «Героям фронта и тыла» на старт выйдут первые полуфиналисты. Один круг трассы составит 800 метров, в спринтерской гонке спортсменам предстоит преодолеть 1600 метров – два таких круга.



Начало эстафетной гонки 12 команд запланировано на 21:40, финальные состязания – на 22:40.



- Нас ждет уникальное событие – впервые в Перми и крае будет проходить лыжный спринт. К нам приедут профессиональные спортсмены, на которых каждый сможет посмотреть, но самое главное – мы хотим устроить для наших жителей настоящий спортивный праздник в преддверии Нового года. Пермяки уже бегают марафоны, ходят со скандинавскими палками, теперь для всех желающих мы делаем лыжный праздник, - подчеркнула заместитель главы администрации Перми Людмила Гаджиева.



По ходу завершения индивидуальных и командных состязаний будет проходить награждение победителей и призеров денежными призами и грамотами. Посмотреть на профессиональных спортсменов, поболеть за своих близких, коллег и друзей можно будет в оба дня соревнований.



Регистрация на участие в спринте открыта на russiarunning.com/event/Kamasprint2018.



Напомним, с 12 по 16 декабря в Чусовом проходит второй этап Кубка России по лыжным гонкам среди профессиональных спортсменов, после чего свое мастерство они покажут прямо в сердце города – на эспланаде 18 декабря. Соревнования поддержаны президентом российской федерации лыжных гонок Еленой Вяльбе.



Отметим, что городской спринт пройдет в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».