Игорь Субботин назначен заместителем главы администрации Перми

19:21 | 13.12.2018

Глава города Дмитрий Самойлов подписал соответствующее распоряжение.



К своим обязанностям Игорь Субботин приступит с 18 декабря. Он будет курировать функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры».



Ранее Игорь Субботин возглавлял администрацию Дзержинского района Перми. С 18 декабря исполнять обязанности главы администрации Дзержинского района будет первый заместитель главы района Николай Ракинцев.