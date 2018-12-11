Инспекция госжилнадзора Пермского края подвела итоги деятельности за 2018 год

19:15 | 13.12.2018

За этот период в Инспекцию поступило 14 567 обращений граждан (за тот же период прошлого года поступило 15 682 обращений), по поступившим обращениям в рамках лицензионного контроля инспекторы провели 2808 проверок, в рамках жилищного надзора инспекторы провели 2088 проверок.



Начальник Инспекции Александр Евсюков отметил, что перед Инспекцией стоит задача – навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Для достижения поставленной цели необходимо требовать от управляющих организаций содержать в порядке общедомовое имущество, не накапливать долги и своевременно гасить задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, а также наказывать руководителей недобросовестных компаний.



За 2018 год Инспекция возбудила 638 административных дел в отношении должностных лиц управляющих организаций. По возбужденным Инспекцией административным делам должностные лица привлечены судами к административной ответственности в виде дисквалификации 64 раза, в остальных случаях - в виде административного штрафа.



По состоянию на 01.12.2018 в реестре дисквалифицированных лиц Пермский край находится на 1 месте по количеству наказаний в виде дисквалификации.



Инспекцией ведется системная работа по защите прав граждан, в том числе контроль начисления платы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, по результатам проверочных мероприятий сумма перерасчета размера платы в пользу граждан за коммунальные услуги составила 20 миллионов 435 тысяч рублей.



Также Александр Евсюков отметил, что Инспекцией активно ведется работа по профилактике нарушений обязательных требований жилищного законодательства - проводятся обучающие семинары с управляющими организациями и органами местного самоуправления по вопросам в сфере ЖКХ, также проводятся личные приемы граждан, в том числе выездные, в ходе которых гражданам оказывается помощь в решении проблемных вопросов в сфере ЖКХ. За 2018 год Инспекцией проведено 102 публичных мероприятия, направленных на обучение, просвещение граждан и юридических лиц.



В целях предупреждения нарушений обязательных требований жилищного законодательства Инспекцией в адрес управляющих организаций и ТСЖ (ЖСК, РСО) выдано 223 предостережения.



В результате проведенной в текущем году совместной работы Инспекции с органами прокуратуры и правоохранительными органами снизилась задолженность управляющих компаний за тепловые ресурсы. Если на 1 сентября 2017 год задолженность составляла 6,2 млрд рублей, то на сегодняшний день она снизилась на 2,1 млрд рублей и составила 4,1 млрд рублей.