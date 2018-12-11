Пермский проект по поддержке талантливой молодежи вошел в шорт-лист конкурса лучших практик АСИ

19:06 | 13.12.2018

Проект Пермского края «Золотой резерв» вошел в шорт-лист конкурса лучших практик социально-экономического развития регионов, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). Если «Золотой резерв» окажется в числе победителей, пермская практика может быть взята для тиражирования другими регионами России.



«Проект «Золотой резерв» позволяет выявить талантливых школьников и предоставить учащимся возможность конкурировать на равных условиях в городском пространстве. Начиная с 8 класса школьники могут участвовать в открытом городском рейтинге и впоследствии получить премию главы города Перми, а также стать участниками мероприятий, где на них обратят внимание ведущие предприятия и вузы, отметила куратор проекта, начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова. — За 2 года партнерами проекта стали 50 предприятий, с учениками заключено 112 соглашений о сотрудничестве. Сейчас разрабатывается еще одна проектная линия, нацеленная на сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования, будет увеличиваться и количество партнеров проекта».



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что регион заинтересован в квалифицированных специалистах. Важная роль в поиске таких кадров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровня.



О важности не только воспитать, но и удержать на территории региона молодых профессионалов заявил и глава минэкономразвития края Максим Колесников. «Уже сегодня наиболее привлекательными с точки зрения вложения инвестиций являются высокотехнологичные проекты, которые обеспечат высокую добавленную стоимость и высокую производительность труда. При этом надо понимать, что ключевой потребностью таких проектов являются высококвалифицированные кадры. Краевыми властями, вузами, высокотехнологичными предприятиями создаются все условия, чтобы молодые специалисты оставались жить и работать в Пермском крае», — подчеркнул Максим Колесников.



Всего в финальный список претендентов на победу вошли 120 практик из 42 регионов России. По словам руководителя управления лучших социально-экономических практик АСИ Веры Емельяновой, при оценке практик экспертное жюри уделило внимание востребованности и перспективам тиражирования предложенных решений в других регионах.



Лучшие региональные практики, которые могут стать примером для всей страны, отбирались по 8 номинациям: «Развитие человеческого капитала», «Создание необходимых условий проживания и улучшение качества жизни населения», «Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона», «Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона», «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере», «Создание комфортных условий для развития бизнеса на селе», «Развитие туристического потенциала региона», «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности». Также представляемые практики должны быть направлены на решение или смягчение существующих социальных проблем и, как следствие, улучшение качества жизни населения региона в целом, иметь финансовую бизнес-модель и возможность масштабирования в других территориях России.



Второй этап голосования пройдет до 14 декабря 2018 года. Экспертное жюри выберет по 5 практик в каждой номинации для размещения их в едином информационном пространстве «Магазин верных решений» АСИ.



Финалисты будут определены до 25 декабря. Победителей озвучат на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года. Всего на конкурс в 2018 году поступило более 700 заявок.



Отметим, Агентство стратегических инициатив (АСИ) еще в 2014 году приступило к формированию свода лучших практик по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионах. Лучшие примеры работающих процедур и методик управления, которые позволяют достичь предельных значений в различных областях социально-экономического развития на региональном и муниципальном уровне, отбирались на основе результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В мае 2016 года Агентство стратегических инициатив объявило о запуске всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития.