Пермь: новости дня
18:46 | 13.12.2018
Пермский проект по поддержке талантливой молодежи вошел в шорт-лист конкурса лучших практик АСИ
«Проект «Золотой резерв» позволяет выявить талантливых школьников и предоставить учащимся возможность конкурировать на равных условиях в городском пространстве. Начиная с 8 класса школьники могут участвовать в открытом городском рейтинге и впоследствии получить премию главы города Перми, а также стать участниками мероприятий, где на них обратят внимание ведущие предприятия и вузы, отметила куратор проекта, начальник департамента образования администрации города Перми Людмила Серикова. — За 2 года партнерами проекта стали 50 предприятий, с учениками заключено 112 соглашений о сотрудничестве. Сейчас разрабатывается еще одна проектная линия, нацеленная на сотрудничество с учреждениями среднего профессионального образования, будет увеличиваться и количество партнеров проекта».
Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал, что регион заинтересован в квалифицированных специалистах. Важная роль в поиске таких кадров отводится кадровым конкурсам федерального и регионального уровня.
О важности не только воспитать, но и удержать на территории региона молодых профессионалов заявил и глава минэкономразвития края Максим Колесников. «Уже сегодня наиболее привлекательными с точки зрения вложения инвестиций являются высокотехнологичные проекты, которые обеспечат высокую добавленную стоимость и высокую производительность труда. При этом надо понимать, что ключевой потребностью таких проектов являются высококвалифицированные кадры. Краевыми властями, вузами, высокотехнологичными предприятиями создаются все условия, чтобы молодые специалисты оставались жить и работать в Пермском крае», — подчеркнул Максим Колесников.
Всего в финальный список претендентов на победу вошли 120 практик из 42 регионов России. По словам руководителя управления лучших социально-экономических практик АСИ Веры Емельяновой, при оценке практик экспертное жюри уделило внимание востребованности и перспективам тиражирования предложенных решений в других регионах.
Лучшие региональные практики, которые могут стать примером для всей страны, отбирались по 8 номинациям: «Развитие человеческого капитала», «Создание необходимых условий проживания и улучшение качества жизни населения», «Создание условий, направленных на рост экономического потенциала региона», «Создание условий, направленных на рост информационно-технологического потенциала региона», «Обеспечение доступности услуг в социальной сфере», «Создание комфортных условий для развития бизнеса на селе», «Развитие туристического потенциала региона», «Создание условий для развития волонтерской (добровольческой) деятельности». Также представляемые практики должны быть направлены на решение или смягчение существующих социальных проблем и, как следствие, улучшение качества жизни населения региона в целом, иметь финансовую бизнес-модель и возможность масштабирования в других территориях России.
Второй этап голосования пройдет до 14 декабря 2018 года. Экспертное жюри выберет по 5 практик в каждой номинации для размещения их в едином информационном пространстве «Магазин верных решений» АСИ.
Финалисты будут определены до 25 декабря. Победителей озвучат на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года. Всего на конкурс в 2018 году поступило более 700 заявок.
Отметим, Агентство стратегических инициатив (АСИ) еще в 2014 году приступило к формированию свода лучших практик по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионах. Лучшие примеры работающих процедур и методик управления, которые позволяют достичь предельных значений в различных областях социально-экономического развития на региональном и муниципальном уровне, отбирались на основе результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В мае 2016 года Агентство стратегических инициатив объявило о запуске всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
20:02 | 13.12.2018
В Екатеринбурге на улице 8 марта произошла авария
19:52 | 13.12.2018
Единый региональный оператор «Теплоэнерго» информирует о заключении договоров на сбор и вывоз ТКО
19:39 | 13.12.2018
Пермяков приглашают на лесные прогулки
19:21 | 13.12.2018
Игорь Субботин назначен заместителем главы администрации Перми
19:06 | 13.12.2018
Пермский проект по поддержке талантливой молодежи вошел в шорт-лист конкурса лучших практик АСИ
18:46 | 13.12.2018
Пермский проект по поддержке талантливой молодежи вошел в шорт-лист конкурса лучших практик АСИ
18:12 | 13.12.2018
Новогодняя елка на площади Кургана простоит до февраля
17:53 | 13.12.2018
В двух свердловских больницах пациенту не смогли поставить диагноз. После двух инсультов мужчина обратился в суд
17:26 | 13.12.2018
На Урале бывшая сотрудница компании предстала перед судом за разглашение коммерческой тайны
17:05 | 13.12.2018
В Кургане активист поджег Конституцию РФ на крыльце здания ФСБ. На молодого человека завели дело
16:38 | 13.12.2018
В Краснокамске проводятся добрые новогодние акции
16:25 | 13.12.2018
Блогер Варламов пригласил мэра Екатеринбурга на прогулку по городу
16:24 | 13.12.2018
Объем дорожно-строительных работ в Пермском крае увеличился в 2,5 раза
16:11 | 13.12.2018
Жителю Перми пришлось продавать квартиру под контролем приставов
15:57 | 13.12.2018
В Байкалово прокуратура требует привести в порядок дорогу и организовать по ней перевозку школьников
15:27 | 13.12.2018
Евгений Куйвашев вручил награды выдающимся уральцам
15:08 | 13.12.2018
Шадринец преследовал вора новогоднего подарка на машине, вернул в магазин и сдал полиции
15:03 | 13.12.2018
Строители вернут екатеринбурженке деньги за дом, построенный не в срок и с дефектами
14:55 | 13.12.2018
В «Горьковке» покажут балетные миниатюры
14:46 | 13.12.2018
Пермяков приглашают отметить Новый год на эспланаде
14:40 | 13.12.2018
Назначен новый глава Управления здравоохранения Екатеринбурга
14:25 | 13.12.2018
Отряд свердловских полицейских отправился в командировку на Кавказ
14:07 | 13.12.2018
Депутаты Госдумы и законодательных собраний усилят совместную работу
13:58 | 13.12.2018
В Екатеринбурге пройдет «Битва поэтов»
13:28 | 13.12.2018
В Перми ликвидируют последствия аварии в детской больнице
12:17 | 13.12.2018
60-летнего уральца, повторно севшего за руль пьяным, отправили в колонию
11:51 | 13.12.2018
В Екатеринбурге нашли еще одну «резиновую» квартиру
11:37 | 13.12.2018
В Ивделе сотрудника полиции осудили за прогул и поддельный больничный
11:23 | 13.12.2018
В Нижнем Тагиле благоустроят историческую часть города
11:19 | 13.12.2018
Шумков открыл в поселке Варгаши, откуда он родом, 3D-кинотеатр
10:51 | 13.12.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищении более 1,2 млрд рублей руководителями банка
10:26 | 13.12.2018
В Свердловской области губернатор и митрополит подписали соглашение о пропаганде трезвости
10:00 | 13.12.2018
Главы свердловских муниципалитетов раскритиковали «мусорную реформу»
09:38 | 13.12.2018
В Верхотурье приставы арестовали 127 коров, трактор и доильную установку
09:24 | 13.12.2018
На улице Шаумяна произошел пожар в квартире. Эвакуировали 12 человек
02:38 | 13.12.2018
На Урале новое громкое дело о невыплате зарплаты: ситуацией заинтересовался председатель СК России
23:31 | 12.12.2018
Городским властям удалось отстоять ДК «Химмаш»: здание сносить не будут
22:46 | 12.12.2018
Стало известно, когда всё-таки в Екатеринбурге построят храм-не-на-воде святой Екатерины
21:46 | 12.12.2018
В Екатеринбурге труп мужчины напугал детей: полдня тело пролежало на детской площадке