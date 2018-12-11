Пермь: новости дня
16:24 | 13.12.2018
Объем дорожно-строительных работ в Пермском крае увеличился в 2,5 раза
Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в этом году на дорожную отрасль направлена рекордная сумма – 12,9 млрд рублей. «В этом году мы направили на дороги в 2 раза больше, чем направлялось на развитие дорожной сети в 2016 году. Планируем и дальше финансирование увеличивать. Как результат, видим, что объем дорожно-строительных работ увеличили по сравнению с 2016 годом в 2,5 раза, – подчеркнул глава Прикамья. – Недавно сдали один из ключевых дорожных объектов этого года – ул. Героев Хасана в Перми. Запустили временное движение на 1-м этапе дороги Березники – Соликамск.
Как доложил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, за строительно-ремонтный сезон этого года в регионе отремонтировано 854 км дорог, из них 395 км – региональные дороги, остальные – муниципальные. Построено и реконструировано – 21,8 км дорог, большая часть (15,5 км) – муниципальные.
Сейчас в Пермском крае реализуется 7 масштабных объектов дорожного строительства: участок дороги Березники – Соликамск (292-й км – 313-й км), завершить его полностью запланировано в 2022 году, мост через р. Чусовую (планируемый срок завершения строительства – 2021 год). Уже в следующем году предполагается завершение работ на обходе Чусового, обходе п. Куеда, участке дороги Частые – Бабка, Восточном обходе (4–9-й км), а также реконструкция шоссе Космонавтов на участке от р. Мулянка до аэропорта (завершение в 2019 году).
На последующие годы запланирована реализация еще 12 объектов Адресной инвестиционной программы края, в их числе, например, строительство перехода ул. Строителей от ул. Куфонина до ул. Стахановской, Северного автомобильного обхода Перми, дороги Кунья – Губаха, а также реконструкция дорог Барда – Куеда и Ощепково – Шемейный.
В регионе продолжится передача автомобильных дорог в федеральную и краевую собственность. В 2019 году планируется передать дорогу Кудымкар – Сыктывкар, Западный и Южный обходы Перми в федеральную собственность, что позволит направлять на региональные дороги дополнительно 330 млн рублей в год. При этом из муниципальной в краевую собственность предполагается перевести дороги Чердынь – Ныроб и Кунгур – Соликамск. Напомним, в 2018 году в региональную собственность уже переведено 35 муниципальных дорог общей протяженностью 417 км.
В Пермском крае начнется реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого ремонт дорог будет проводиться в Пермской агломерации и на региональных дорогах края. По итогам 2018 года в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» удалось сократить долю аварийных участков на 7 %, в планах на следующий год – сократить еще на 14 % и довести долю дорог в Пермской агломерации в нормативном состоянии до 67 %.
В 2019 году планируется построить и реконструировать более 56 км дорог, отремонтировать – более 800 км. По данным на 7 декабря, в регионе уже заключены договоры на выполнение половины дорожно-строительных работ, запланированных на следующий сезон, остальные контракты планируется заключить до 1 марта.
Начальник ФКУ Упрдор «Прикамье» Сергей Царьков рассказал, что на территории Пермского края 520 км федеральных дорог. В этом году ведомство выполнило капитальный ремонт дороги Нытва – Кудымкар и отремонтировало еще 92 км дорог.
Одним из самых ожидаемых дорожных объектов, находящихся в федеральном ведении, является дорога Пермь – Екатеринбург. Очередной участок дороги должны были сдать в этом строительном сезоне. Однако, по словам Сергея Царькова, возникли затруднения с переносом сетей. Эти работы будут продолжены весной 2019 года, после чего объект будет введен в эксплуатацию.
© «Вечерние Ведомости»
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