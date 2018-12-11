Жителю Перми пришлось продавать квартиру под контролем приставов

16:11 | 13.12.2018

Под контролем судебных приставов пермяк продал квартиру и выплатил долг по алиментам, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



На исполнении у судебных приставов Мотовилихинского района находится производство, согласно которому житель Перми обязан каждый месяц выплачивать на содержание несовершеннолетнего ребенка половину прожиточного минимума. Мужчина неохотно исполнял свои обязательства, и к 15-летию сына накопилась задолженность – около 200 тысяч рублей.



Судебный пристав получил информацию о том, что должник собирается продать квартиру, полученную по наследству от матери. Чтобы мотивировать пермяка к погашению долга, судебный пристав оперативно наложил арест на недвижимость. Алиментщик не хотел упустить выгодную сделку и заверил пристава, что сразу же после передачи денег погасит задолженность. Процедура продажи квартиры велась под контролем сотрудника ФССП. Как только вся сумма задолженности была перечислена на счет взыскательницы, арест с недвижимости сняли, и сделка была благополучно завершена.