В «Горьковке» покажут балетные миниатюры

14:55 | 13.12.2018

Библиотека им. Горького приглашает пермяков в выходные.



15 декабря в 15:00 - концерт «Герои детства». Музыкальная программа Пермского хореографического училища. Его преподаватели и учащиеся предлагают насладиться музыкой В. Шаинского, Е. Крылатова, Л. Шитте, Э. Грига, Д. Уотта, Г. Гладкова, Е. Накада, К. Хачатуряна, А. Роули, М. Глинки и др., и великолепным исполнением балетных миниатюр. Горьковка ждет в гости всех любителей музыки и таланта юных дарований, родителей и бабушек с детьми. Вход свободный, 6+. Конференц-зал (3-й этаж, левое крыло).



15 декабря в 15:00 - презентация выставки «Учитель – ученик». Встреча с молодыми пермскими художницами и их преподавателем Анной Вдовиной. Анна Владимировна – живописец, выпускница мастерской Народного художника СССР Е. Широкова, преподаватель детской художественной школы №2. Ученицы Анны Вдовиной - Карина Монахова, Анастасия Федорченко и Светлана Занина - неоднократные победители краевых, всероссийских и международных конкурсов. На выставке в «Горьковке» представлены работы Анны Вдовиной и ее учениц, выполненные в разных техниках: гуашь, акварель, тушь, карандаш, масло. Здесь можно увидеть портреты, пейзажи и натюрморты. Вход свободный, 12+. Арт-фойе (3-й этаж, левое крыло).



16 декабря в 12:00 - встреча разговорного немецкого клуба с Франком Ровальдом (последняя в этом году). На воскресных встречах с учителем немецкого языка пермской гимназии № 8 Франком Ровальдом читателей знакомят с актуальной страноведческой информацией о Германии, в том числе в формате фильмов. Клуб предлагает усовершенствовать свои навыки разговорного немецкого языка в различных ситуациях. 16+. Немецкий читальный зал (2 этаж, левое крыло).