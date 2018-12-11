Пермяков приглашают отметить Новый год на эспланаде

14:46 | 13.12.2018

31 декабря для жителей города будет представлена праздничная шоу-программа, которая продлится до 4 утра. В течение ночи гостей программы ждут поздравления и подарки, выступления артистов, а также два праздничных фейерверка.



Главная ночь года в этом году по традиции будет отмечаться в ледовом городке на эспланаде на площади у Театра-Театра.



К 31 декабря на площади будет установлен большой сценический комплекс. В этом году работа сцены будет усилена световым шоу с элементами лазерных и пиротехнических технологий.



В течение всей ночи гостей программы ждут праздничные поздравления, а также выступления творческих коллективов Перми и края. В программе – вокальные и танцевальные номера, выступления артистов уличного театра и театра огня и многое другое.



В честь Нового 2019 года над эспланадой прогремят два праздничных фейерверка: трехминутный в 00:00 и пятиминутный в 02:00.



Вход на эспланаду будет свободным.