В Перми ликвидируют последствия аварии в детской больнице

13:28 | 13.12.2018

13 декабря в детской городской клинической больнице произошло затопление подвала и частично первого этажа. При ликвидации последствий обнаружилась трещина в стене здания.



Как пояснили в правительстве края, поврежденная стена не является несущей. Водоснабжение больницы восстановлено, ремонтная бригада «Новогор-Прикамье» ведет откачку воды в подвале. Часть детей переведена в другие медицинские учреждения, прием новых пациентов приостановлен.