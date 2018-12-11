Пермский край и «Роскосмос» договорились о совместных проектах до 2025 года

12:56 | 13.12.2018

12 декабря Пермский край и Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Максим Решетников и генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.



Предлагаемые изменения связаны с продолжением реализации мероприятий по развитию кластера «Технополис «Новый Звездный» (координатор – ПАО «Протон-ПМ»), которые уже подтвердили свою эффективность. Дополнительно будут реализованы мероприятия, направленные на диверсификацию и загрузку производственных мощностей гражданской продукцией. ПАО «НПО «Искра» займется производством оборудования для систем добычи углеводородов, переработки, транспортировки и хранения природного газа, электроснабжения и автоматизации объектов добычи. А на площадке ПАО «Протон-ПМ» продолжится реализация проекта по созданию отечественных станков для предприятий ракетно-космической отрасли.



Также план предусматривает развитие образовательных и научных программ. Соглашение пролонгировано на период до 2021–2025 годов.



Комментируя подписание, губернатор Максим Решетников подчеркнул, что региональные власти заинтересованы в развитии производственного и научного потенциала местных предприятий.



«"Роскосмос" для нас важный стратегический партнер, который дает нашим предприятиям новые заказы, рабочие места. Со своей стороны, мы готовим квалифицированные кадры. Так, на территории кластера запланировано дальнейшее развитие "Техношколы им. В. П. Савиных", Центра дуального образования, создание современной интегрированной системы непрерывного образования», – отметил губернатор.



Напомним, соглашение о сотрудничестве между Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Пермским краем было подписано в декабре 2015 года. Оно подтверждает заинтересованность сторон в развитии инновационного территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис «Новый Звездный».