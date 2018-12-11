Пермь: новости дня
19:22 | 12.12.2018
В Перми наградили победителей конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»
В рамках конвента работало три площадки – «Волонтеры событий», «Молодежный медиа-центр» и «Молодежные инициативы по месту жительства».
Так, на площадке «Волонтеры событий» успешный опыт представили пермские волонтеры – участники чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов и других мероприятий. Все желающие могли узнать, как стать волонтером, какие личные качества для этого необходимы. По словам одного из первых в Перми волонтеров событий Егора Демидова, начальный волонтерский опыт он получил при подготовке города к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда приводил в порядок мемориальные объекты. Для того чтобы добиться результата, волонтер должен обладать коммуникабельностью, стрессоустойчивостью и ответственно подходить к делу.
Заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов подчеркнул, что городские власти приветствуют рост популярности волонтерства у молодежи и стремятся стимулировать этот интерес.
– Сегодня такие крупные мероприятия, как День Победы, Пермский международный марафон, уже невозможно представить без волонтеров. На уровне страны все могли видеть эффект от работы добровольцев на чемпионате мира по футболу. Отсюда может начаться и путь в профессию, это касается, например, школьников-волонтеров, работающих в больницах. Обязательно будем поддерживать в целом это направление, – отметил Алексей Грибанов.
Депутат Пермской городской Думы Илья Лисняк выступил модератором на площадке «Молодежные инициативы по месту жительства». Здесь были представлены успешные практики, реализованные территориальным общественным самоуправлением города Перми и Пермского края, обсуждались особенности работы с молодежью на местах. Участие в работе приняли представители порядка 10 ТОС. Интерес вызвали опыт ТОС «Нижнемуллинский» Пермского муниципального района по съемке видеороликов о ходе программы по созданию комфортной городской среды, деятельность ТОС «Солдатова», актив которого на данный момент на 90 % состоит из молодых людей, и другие инициативы.
– Нужно систематизировать все подобные проекты в общегородском масштабе. Сегодня прозвучало немало интересных идей, радует, что во всех районах есть молодежные лидеры ТОС и успешные результаты, – резюмировал Илья Лисняк.
На площадке «Молодежный медиа-центр» был представлен план работы медиацентра на следующий год и запущен конкурс на лучшее молодежное СМИ и медиа в нашем городе.
Завершился конвент награждением авторов проектов – победителей конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю» 2018 года.
Напомним, впервые «Молодежный конвент» прошел в декабре прошлого года. Поддержку мероприятию оказывает департамент культуры и молодежной политики администрации Перми, партнерами в подготовке работы площадок выступают Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», Пермский молодежный центр, молодежные активы при территориальных общественных самоуправлениях, молодежные СМИ города и Агентство социокультурных проектов.
© «Вечерние Ведомости»
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