Пермяки вновь увидят инсталляции на набережной

18:39 | 12.12.2018

Новый медиапроект администрации Перми носит название «Зима на набережной». Старт ему планируется дать 30 декабря.



Напомним, в прошлом году тема зимнего проекта была обозначена как #ЦветСвет. За три месяца его работы видеоинсталляции увидели 210 220 зрителей.



В этом году новый медиапроект будет носить название «Зима на набережной». С пятницы по воскресенье горожане и гости города заглянут за кулисы любимых театров.



С 30 декабря главная пермская набережная превратится в масштабную театральную площадку под открытым небом. Здесь развернется видеоэкспозиция, посвященная году театров в России, дополненная интерактивными технологическими решениями.



Каждая прогулка по набережной станет для посетителей увлекательным путешествием, во время которого пермяки и гости города услышат звуки симфонического оркестра перед спектаклем, театральный звонок и аплодисменты зрителей.



Из аудиосопровождения гости узнают множество интересных фактов о спектаклях, познакомятся с творческой биографией актеров и режиссеров, посмеются над курьезными ситуациями, происходившими во время постановок.



В рамках светомузыкальных видеоэкспозиций зрители увидят фотографии и отрывки из известных пермских спектаклей. Визуальный ряд будет спроектирован на подпорные стены железнодорожной насыпи и склон. Фотографии, меняющиеся одна за другой, создадут эффект полного погружения.



По словам организаторов проекта, объемность изображениям помимо спецэффектов придаст структурная разность архитектурных элементов набережной.



За время реализации проекта видеоэкспозиция обновится три раза. В первый праздничный вечер распахнет свои двери «Театр новогодний». Под музыку из балета «Щелкунчик» посетители вспомнят историю Пермского театра оперы и балеты им. Чайковского, услышат рассказы о современных рождественских постановках.



Трансляции проекта «Зима на набережной» будут проходить в праздничные и выходные дни, с пятницы по субботу, в 19:00, 20:00 и 21:00.



Проект «Зима на набережной» будет реализовываться в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».