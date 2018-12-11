Для призеров пермского лыжного спринта приготовлены денежные призы

17:47 | 12.12.2018

Призовой фонд первого городского спринта «Елки. Пермский период» составит 265 тысяч рублей.



Напомним, городской спринт «Елки. Пермский период» пройдет в нашем городе в несколько этапов. 15 декабря на лыжной базе «Прикамье» (улица Агрономическая, 23) состоится большой праздник спорта и отборочные этапы. 18 декабря на эспланаде, в квартале у монумента «Героям фронта и тыла», на трассу после профессиональных спортсменов выйдут финалисты, чтобы определить лидеров среди любителей здорового образа жизни.



Так, по итогам всех этапов будут определены победители и призеры среди мужчин и женщин, юношей и девушек в пяти возрастных группах. Приз за первое место составит 10 тысяч рублей, за второе – 7 тысяч рублей, за третье – 5 тысяч рублей. Приз в командной эстафете составит 20 тысяч рублей за первое место, 15 тысяч рублей – за второе и 10 тысяч рублей – за третье.



Регистрация на спринт открыта на портале russiarunning.com/event/Kamasprint2018.