В Соликамске завершилось строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену

17:36 | 12.12.2018

Завершено строительство Соликамской детской поликлиники. Сейчас Госстройнадзор проводит итоговую проверку на соответствие здания всем необходимым требованиям для безопасной эксплуатации. В ближайшее время объект будет введен в эксплуатацию и начнет принимать пациентов.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что здравоохранение в ближайшие 5–7 лет будет «темой номер один», так как те задачи, решения которых ждут жители края, требуют от краевых властей системной работы.



После приемки поликлинику передадут заказчику – министерству здравоохранения. «В ближайшие 2 месяца учреждение получит лицензию и начнет принимать маленьких пациентов», – пояснил заместитель председателя правительства – министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. Также зампред правительства подчеркнул, что новое здание адаптировано под новые требования к медицинским учреждениям.



Отметим, сегодня в Соликамске функционируют две детских поликлиники. Одна из них, на ул. Калинина, 134, располагается в жилом доме 1969 года постройки и рассчитана на 68 посещений в смену. Однако по факту поликлиника перегружена и принимает до 180 детей за смену. Другая поликлиника, на ул. Северной, 43, рассчитана на 70 посещений, в то время как принимает порядка 200 детей в сутки. В обоих учреждениях отсутствуют свободные помещения, а их проектная мощность не позволяет принимать фактическое количество детей. Таким образом, новая поликлиника на 200 посещений существенно разгрузит оба учреждения в городе и даст возможность маленьким пациентам беспрепятственно получать медицинскую помощь.



По словам главного врача детской городской больницы Соликамска Николая Левко, поликлиника будет обслуживать порядка 10,5 тыс. человек. «К нам за специализированной помощью едут из Чердынского, Красновишерского и Соликамского районов. Охват получается достаточно широким. Врачами поликлиника уже укомплектована на 73 %, эту работу мы продолжаем и сейчас», – подчеркнул Николай Левко.



Как отметил генеральный директор «КамаСтрой» Дмитрий Кичигин, в новой поликлинике все подготовлено для установки необходимого оборудования: аппарата УЗИ, рентгена, электрокардиографа. Оно будет завезено в медучреждение уже на следующей неделе.



При поддержке местной администрации к зданию поликлиники организованы комфортные подходные пути – широкие тротуары обеспечивают подход к медучреждению со всех сторон, в том числе и для маломобильных групп населения.



По словам депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, в Адресной инвестиционной программе 30 объектов из 52 – это объекты здравоохранения. «Это очень важный блок, важное направление бюджета Пермского края. Сейчас в крае строятся 8 поликлиник, из них 5 – в Перми. Эта поликлиника станет «первой ласточкой», ее введут в эксплуатацию раньше остальных из строящихся», – отметил Виктор Плюснин.



Сегодня на территории Пермского края ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры. Так, за 5 лет (2018–2022 гг.), согласно Адресной инвестиционной программе, в регионе будет построено 22 объекта здравоохранения. В том числе 10 поликлиник, 7 больниц, 4 сельско-врачебных амбулатории, 1 диспансер.