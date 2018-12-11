Для пермских школьников пройдет большой новогодний бал

17:26 | 12.12.2018

14 декабря в 13:00 в выставочном центре «Пермская ярмарка» (шоссе Космонавтов, 59) бал «Новогодняя феерия» соберет порядка 600 ребят из разных школ города.



Изысканные манеры, плавные движения, шорох бальных платьев – все это вызывает живой интерес у старшеклассников. В течение нескольких месяцев они готовились к, пожалуй, самому яркому предновогоднему событию: подбирали праздничные костюмы и платья, репетировали танцы. На балу школьники исполнят полонез, вальс, польку, падекатр, блюз, танго и другие паркетные танцы. Кроме этого, в программе мероприятия лазерное шоу и серебряный дождь из конфетти.



В 19:00 на танцевальной площадке соберутся педагоги и сотрудники образовательных и муниципальных учреждений города. Темой педагогического бала в этом году стал вояж: гости мероприятия смогут познакомиться с танцевальной культурой разных стран, совершить головокружительное путешествие по странам и континентам в ритме танца. Танцевальные пары создадут атмосферу одной из стран мира, представят свое творческое видение ее культурных традиций. В программе мероприятия запланированы творческие номера чемпионов мира – танцевально-спортивного клуба «Дуэт», а также вокальные выступления группы DELFI. Руководить балом будет церемониймейстер – хореограф, неоднократный победитель чемпионатов России и мира по спортивным танцам Светлана Кульбеда. Даже для неподготовленных гостей праздника будут предусмотрены мастер-классы и массовые танцы, не требующие специальных навыков.



Организатором большого школьного бала традиционно выступает коллектив школы № 77, «взрослого» педагогического бала – коллективы школы № 22 и гимназии № 6 при поддержке департамента образования администрации города Перми. Новогодний бал стал традиционным предпраздничным событием: он проводится в городе уже в шестой раз.