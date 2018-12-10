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Пермь: новости дня


 

17:19 | 12.12.2018

Продолжается строительство второй очереди Восточного обхода Перми

Строительство одного из ключевых объектов Адресной инвестиционной программы Пермского края проводится по непрерывному циклу.

Этот дорожный объект является знаковым для Пермского края по нескольким критериям. Во-первых, реализуется завершающий участок строительства «Восточного обхода г. Пермь». Обход строился в несколько этапов: с 1998 г. по 2001 г. - 1 очередь, 2-я очередь с 2008 г. по сегодняшний день. От 0 км до 4 км Восточный обход будет реконструироваться в рамках концессионного соглашения – строительства моста через р. Чусовую. В настоящее время идет строительство от 4 км до 9 км. Во-вторых, существующая интенсивность движения (более 20 000 автомобилей в сутки) уже много лет превышает возможности дороги на этом участке в две полосы движения. Поэтому расширение до 4-х полос - реальная необходимость.

Проектантом выступило ОО ПСП «Автомост», подрядчик, с которым краевое Управление автомобильных дорог заключило договор на выполнение строительных работ - ООО «Дормострой». Протяженность объекта – 5,7 км. Сроки строительства: июль 2018 г. - ноябрь 2019 г. Стоимость строительства - около 941,5 млн рублей

С начала работ подрядчик выполнил следующий объем работ: произвел вырубку леса и кустарника на участке протяженностью 5,7 км на правой и левой полосе; расчистил полосу отвода от кореньев и растительного грунта на всем участке на правой полосе; выполнил работы по удлинению кожуха газопровода; выполнил работы по удлинению водопропускных труб, устройству подушки из ПГС и основания из щебня прямоугольной водопропускной трубы; по устройству земляного полотна на участке протяженностью 2,2 км (40% по протяженности), рабочего слоя земляного полотна из ПГС (13% от общего объема); устройству дренирующего слоя дорожной одежды из ПГС (12% от общего объема); уложил нижний слой основания из щебня - 4% от общего объема.

Сейчас ведется завоз инертных материалов на склад объекта: ПГС- 51,0 тыс. куб. м; щебень – 9,0 тыс. куб. м.

До конца 2018 г. ожидается завершение работ по удлинению 2-х прямоугольных водопропускных труб (всего будет выполнено удлинение 6 труб из 7); возведение земляного полотна на 3,4 км из 5,7 км, в т.ч. рабочий слой из ПГС; устройство дополнительного слоя основания из ПГС и основания из щебня на 3,4 км; завоз инертных материалов в склад: ПГС – 75,0 тыс. куб. м, щебень – 30 тыс. куб. м.

В результате выполненных работ на дороге будут уложены верхний слой основания из асфальтобетона толщиной 13 см, нижний слой покрытия из горячей, пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки – 7 см, верхний слой покрытия из ЩМА-15 – 5 см. На разделительной полосе будет установлено барьерное ограждение «Нью-Джерси». Кроме того, на участке будет оборудовано освещение.

© «Вечерние Ведомости»

 


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