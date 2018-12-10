Продолжается строительство второй очереди Восточного обхода Перми

17:19 | 12.12.2018

Строительство одного из ключевых объектов Адресной инвестиционной программы Пермского края проводится по непрерывному циклу.



Этот дорожный объект является знаковым для Пермского края по нескольким критериям. Во-первых, реализуется завершающий участок строительства «Восточного обхода г. Пермь». Обход строился в несколько этапов: с 1998 г. по 2001 г. - 1 очередь, 2-я очередь с 2008 г. по сегодняшний день. От 0 км до 4 км Восточный обход будет реконструироваться в рамках концессионного соглашения – строительства моста через р. Чусовую. В настоящее время идет строительство от 4 км до 9 км. Во-вторых, существующая интенсивность движения (более 20 000 автомобилей в сутки) уже много лет превышает возможности дороги на этом участке в две полосы движения. Поэтому расширение до 4-х полос - реальная необходимость.



Проектантом выступило ОО ПСП «Автомост», подрядчик, с которым краевое Управление автомобильных дорог заключило договор на выполнение строительных работ - ООО «Дормострой». Протяженность объекта – 5,7 км. Сроки строительства: июль 2018 г. - ноябрь 2019 г. Стоимость строительства - около 941,5 млн рублей



С начала работ подрядчик выполнил следующий объем работ: произвел вырубку леса и кустарника на участке протяженностью 5,7 км на правой и левой полосе; расчистил полосу отвода от кореньев и растительного грунта на всем участке на правой полосе; выполнил работы по удлинению кожуха газопровода; выполнил работы по удлинению водопропускных труб, устройству подушки из ПГС и основания из щебня прямоугольной водопропускной трубы; по устройству земляного полотна на участке протяженностью 2,2 км (40% по протяженности), рабочего слоя земляного полотна из ПГС (13% от общего объема); устройству дренирующего слоя дорожной одежды из ПГС (12% от общего объема); уложил нижний слой основания из щебня - 4% от общего объема.



Сейчас ведется завоз инертных материалов на склад объекта: ПГС- 51,0 тыс. куб. м; щебень – 9,0 тыс. куб. м.



До конца 2018 г. ожидается завершение работ по удлинению 2-х прямоугольных водопропускных труб (всего будет выполнено удлинение 6 труб из 7); возведение земляного полотна на 3,4 км из 5,7 км, в т.ч. рабочий слой из ПГС; устройство дополнительного слоя основания из ПГС и основания из щебня на 3,4 км; завоз инертных материалов в склад: ПГС – 75,0 тыс. куб. м, щебень – 30 тыс. куб. м.



В результате выполненных работ на дороге будут уложены верхний слой основания из асфальтобетона толщиной 13 см, нижний слой покрытия из горячей, пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси I марки – 7 см, верхний слой покрытия из ЩМА-15 – 5 см. На разделительной полосе будет установлено барьерное ограждение «Нью-Джерси». Кроме того, на участке будет оборудовано освещение.