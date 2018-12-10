В Прикамье стартовала акция «В новый год без долгов!»

16:40 | 12.12.2018

Цель акции, объявленной в преддверии новогодних каникул службой судебных приставов Пермского края, – обратить внимание жителей региона на необходимость выплаты задолженностей. Наиболее эффективной мерой, применяемой к должникам, является ограничение в праве выезда за пределы РФ.



Так, житель Чернушки, чтобы беспрепятственно уехать отдыхать за границу, выплатил материальный ущерб, причиненный в результате ДТП, в размере 65 тысяч рублей. Пока к нему не применили меры принудительного исполнения, должник не торопился возмещать взыскателю причиненный вред.



В рамках исполнительного производства судебные приставы проверили имущественное положение неплательщика и установили, что он работает в нефтяной компании. По месту работы был направлен исполнительный документ для удержания из заработной платы. Кроме того, в отношении должника было вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы страны.



Из дохода прикамца была удержана небольшая часть долга – 5 тысяч рублей. Если бы должник не собрался на заграничный курорт, взыскателю пришлось бы несколько месяцев ждать получения всей положенной суммы. Чтобы отдых не сорвался, неплательщик в кратчайшие сроки нашел деньги и погасил остаток задолженности. Когда взыскатель получил положенное, ограничение выезда было снято.



УФССП по Пермскому краю напоминает, что во избежание неприятностей перед выездом за рубеж следует убедиться в отсутствии неисполненных долговых обязательств. Узнать, нет ли неуплаченных долгов, можно на официальном сайте краевого управления Федеральной службы судебных приставов r59.fssprus.ru.