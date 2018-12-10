В отдаленные районы Пермского края приедет мобильный МФЦ

16:18 | 12.12.2018

В Пермском крае начали тестировать мобильный МФЦ. Жители отдаленных населенных пунктов в Осинском и Бардымском муниципальных образованиях смогут получать госуслуги без поездки в районный центр. В рамках пилотного проекта пермского МФЦ выездные пункты приема документов организованы в селах Паль, Кузнечиха, Горы, Новозалесново, Комарово, Новый Ашап, Шермейка и Брюзли.



По словам руководителя Пермского краевого МФЦ Леонида Громова, обеспечить возможность получения госуслуг в тех населенных пунктах, которые находятся на удаленном расстоянии от головных отделений «Мои документы», - одно из важнейших направлений в работе учреждения. «Организация мобильных офисов – это современная форма работы многофункциональных центров, которая позволит повысить доступность государственных и муниципальных услуг для значительного числа жителей Прикамья. Уверен, что она будет по достоинству оценена заявителями», – подчеркнул Леонид Громов.



Выездной прием документов в Осинском и Бардымском муниципальных районах будет осуществляться на площадках администраций сельских поселений. По соглашению с главами муниципальных образований для сотрудников многофункциональных центров здесь организованы рабочие места. Мобильные специалисты будут работать только по предварительной записи. Заказать выездное обслуживание жители Бардымского муниципального образования могут по телефону 8-922-33-96-872, Осинского района – по тел. 8-922-64-82-417. Либо по единому многоканальному номеру МФЦ Пермского края (342) 270-11-20.



По словам Леонида Громова, в случае успешной реализации пилотного проекта мобильные офисы МФЦ могут появиться и в других муниципальных образованиях Пермского края.



Отметим, сеть МФЦ Пермского края включает в себя 53 филиала, 215 территориально-обособленных структурных подразделений. Доля пермяков, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», составляет 97,73%.