По предписанию ИГЖН прикамцам пересчитали платеж за горячую воду

16:11 | 12.12.2018

Жителям многоквартирного дома №58 по улице Большевистской в Соликамске произведен перерасчет размера платы за горячую воду, потребленную при использовании и содержании общего имущества, в размере 182 825,92 рубля.



В Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края обратились жители указанного многоквартирного дома с жалобой на неправомерное начисление платы за горячую воду (подогрев), потребленную при использовании и содержании общего имущества.



Инспекцией в отношении управляющей организации ООО «Коммунальщик» (ИНН 5919022962) проведена внеплановая документарная проверка соблюдения лицензионных требований к определению размера платы за горячую воду, потребленную при использовании и содержании общего имущества.



По результатам проверки выявлены нарушения, ООО «Коммунальщик» выдано предписание произвести изменение размера платы за горячую воду (подогрев).