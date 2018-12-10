Ординаторы и студенты Пермского медуниверситета представили губернатору проекты в сфере здравоохранения

16:04 | 12.12.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с аспирантами и ординаторами Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера. Студенты и ординаторы вуза представили проекты, направленные на развитие здравоохранения в регионе.



По словам губернатора Максима Решетникова, здравоохранение было и остается одной из приоритетных сфер для краевых властей. С 2017 года началась модернизация оказания медицинской помощи в регионе. Основные усилия на первом этапе были направлены на повышение качества работы первичного звена. В указе президента о стратегическом развитии страны до 2024 года этому направлению отводится важная роль в повышении качества и продолжительности жизни. Глава Прикамья обозначил, что работа специалистов первичного звена важна при профилактике и лечении многих заболеваний. «При профилактике и лечении кардиологических, онкологических и других заболеваний работа первичного звена — это самое важное. Мы понимаем, что качество медицинской помощи должно быть примерно одинаковым во всем крае. Не важно, где живет человек – в Перми или в Коми-Пермяцком округе. Важно обеспечить равный доступ к медицинским услугам», — отметил Максим Решетников.



Участники встречи обсудили проекты, предложенные студентами-медиками, которые могли бы быть полезны как медицинскому сообществу Прикамья, так и пациентам. Как рассказал доцент кафедры общей хирургии медуниверситета Василий Гаврилов, зачастую после окончания медицинского вуза у начинающего врача небольшой клинический опыт и недостаточно обратной связи от работодателей и коллег. Из-за этого возникают трудности при трудоустройстве. Студенты предложили свое видение решения этого вопроса. «Мы предлагаем создать единую региональную онлайн-систему, где начинающие врачи смогут получать советы и консультации опытных коллег. Для этого необходимо разработать виртуальную платформу. Она позволит начинающим специалистам оперативно получать консультации и поспособствует улучшению качества медицинской помощи», — рассказал он. Губернатор Пермского края создание платформы поддержал.



Студентка лечебного факультета медицинского университета Елизавета Богданова представила разработку, которая уже протестирована в медучреждениях Гремячинска и Губахи. Речь идет о специальном датчике, который, собирая показатели гемодинамики человека, может выявить заболевание или высокий риск его возникновения. Глава Прикамья заинтересовался проектом, отметив, что, как только появятся итоги тестирования, можно будет вернуться к вопросу внедрения в этой разработки в повседневную практику.



На встрече шла речь и о других проектах в сфере здравоохранения, которые инициировали молодые медики. В частности, студент медуниверситета им. А.Е. Вагнера Лилия Гильманова рассказала о проекте по созданию лектория, где было бы возможно не только читать лекции для всех желающих, но и обсуждать волнующие пациентов темы. «Для нашего региона очень актуальна тема профилактики ВИЧ-инфекции, мы хотим распространить информацию как можно шире, сделать ее доступной для разных групп населения. Наиболее эффективным это будет, на наш взгляд, через открытый диалог, а не просто лекции», — сказала она.