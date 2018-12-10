14 декабря в Перми стартует «Ледовый сезон»

12:23 | 12.12.2018

В рамках проекта администрации Перми «Ледовый сезон» бесплатными для посещения вновь станут семь муниципальных катков.



Покататься бесплатно на коньках можно будет на семи муниципальных катках – «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26).



Посещать бесплатно эти катки все желающие смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. Новшеством этого года станет возможность посещать их со своим инвентарем бесплатно в любой день детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым, за исключением часов, когда на катках ведутся работы по подготовке льда или проходит учебно-тренировочный процесс. День единого старта запланирован на 14 декабря. Синхронизировать открытие катков дал поручение глава города Дмитрий Самойлов, в этот день на всех обозначенных катках пройдет торжественное открытие проекта.



Напомним, итогом работы проекта в прошлом году можно назвать увеличение количества любителей здорового образа жизни в три раза. В целом возможностями проекта тогда воспользовались более 20 тысяч человек. Целью этого года станет сохранение динамики посещаемости катков и в предстоящий зимний сезон.



Проект реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».