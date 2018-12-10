Максим Решетников: «Без цифровизации органов госвласти мы не сможем повысить качество услуг для бизнеса»

19:01 | 11.12.2018

11 декабря в Москве проходит конференция «100 шагов к благоприятному инвестиционному климату», которую проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). В работе пленарной сессии на тему «Деловой климат в Российской Федерации: результаты и новые вызовы» принял участие губернатор Пермского края Максим Решетников.



Модераторами сессии выступили директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, председатель НП «Клуб лидеров» Артем Аветисян и ведущий телеканала «Россия 24» Юрий Богданов.



Участники обсудили как ключевые результаты работы по улучшению предпринимательского климата, так и планы работы на ближайший год в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы (НПИ).



АСИ намерено создать новую цифровую платформу для взаимодействия бизнеса с органами власти – «Мой бизнес». Она позволит бизнесменам указывать на конкретные барьеры, которые мешают в работе, отреагировать на информацию о которых представители власти будут должны в течение месяца, сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева.



«По сути, нам не удалось создать единого окна, единой точки входа для тех проблем, с которыми сталкивается бизнес и в части правоприменения, и тех инициатив, которые предприниматели готовы предлагать на федеральном и региональном уровне. И Агентство стратегических инициатив предлагает новый проект для взаимодействия бизнеса с органами власти для включения бизнеса, формирования комфортной бизнес-среды – это цифровая платформа, мы назвали ее «Мой бизнес», – сказала она.



Также участники пленарной сессии обсудили внедрение новых технологий как фактора улучшения инвестиционного климата в России, меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности, дальнейшие шаги по улучшению инвестклимата.



Губернатор Прикамья Максим Решетников поделился опытом региона в части цифровизации бизнес-процессов. По его словам, краевые власти сейчас ведут активную работу по переводу в цифровой формат своих внутренних бизнес-процессов, потому что без этого оказание поддержки бизнесу по переходу к новым технологиям просто невозможно.



«Внутри госуправления процессы цифровизированы крайне слабо. Они недостаточно продуманы. Особенно ярко это выражено в системе здравоохранения или, например, при регистрации объектов недвижимости в кадастре. Это та задача, которую нам придется решить в ближайшее время. Без цифровизации своих внутренних процессов мы не сможем обеспечить повышение качества услуг для бизнеса в цифровую эпоху», – подчеркнул глава Пермского края.



Также Максим Решетников отметил, что цифровизация тоже столкнулась с контрольно-надзорной деятельностью. В регионе сейчас активно внедряется сервис «Облачная бухгалтерия». В Пермском крае 8 тысяч врачей и 7 тысяч бухгалтеров, которые обслуживают бюджетную сеть. Возврат к централизованным бухгалтериям и облачной бухгалтерии позволит на 30 % повысить производительность труда и оптимизировать затраты. Однако для организации работы облачной бухгалтерии каждое рабочее место бухгалтера должно быть оборудовано средствами криптозащиты, защищенным каналом связи и еще удовлетворять ряду требований.



По словам главы Прикамья, в регионе есть несколько направлений, где наблюдается существенный прогресс и большие преимущества. «Первое – это взаимодействие с жителями. С помощью интерактивных площадок. Действительно, мы видим повышение эффективности работы в разы, но только при одном условии – должна быть не просто платформа взаимодействия с населением, а выстраиваешь отношения по всей бизнес-цепочке. От жителей до исполнителей в органах госвласти. Тогда меняются все бизнес-процессы внутри. Второе – взаимоотношения с бизнесом. Это такой же «клиент» государства, как и жители, поэтому необходимо применять те же самые подходы. Хорошо, что в рамках реализации Национальной предпринимательской инициативы вводят такие сервисы, как калькуляторы для расчета затрат на техприсоединение. Нас это подстегивает организовать работу так, чтобы каждый предприниматель понимал потенциальные расходы и доходность бизнеса», – обозначил губернатор.