Пермяков приглашают на премьеру балета «Дорогое имячко»

18:46 | 11.12.2018

12 декабря в 19:00 во Дворце культуры им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79) состоится премьера «Дорогое имячко» театра «Балет Евгения Панфилова».



Балет-спектакль «Дорогое имячко» является второй частью трилогии по сказам Павла Бажова. Отметим, что первая часть «Золотой полоз» была представлена пермскому зрителю год назад. Над спектаклем работала постановочная группа в том же составе (хореограф Сергей Райник, композитор Игорь Машуков, художник по костюмам и сценограф Валерий Кунгуров). Взятый за основу уральский эпический сказ при переложении на балетный спектакль не изменил своего названия. Легенда о неоднозначном отношении людей к золоту, появившаяся в доисторические времена, говорит о существовании разной системы ценностей даже у древних людей.



Все выразительные средства, начиная от музыки, хореографии и заканчивая сценографией, подчинены главной цели: зритель должен погрузиться в необычное пространство. Композитор Игорь Машуков в очередной раз сопроводил все действие музыкой, построенной по типу свободной симфонической трактовки: чередование с развитием основных тем и мотивов. Партитура написана с использованием живого сольного вокала в исполнении солистки Пермского театра оперы и балета Ольги Поповой. Музыка совмещает электронное и акустическое звучание, насыщенное современной ритмикой и этническими мотивами.



Художник по костюмам Валерий Кунгуров удивит зрителя мистической подачей пространства и неформальным отношением к костюму исполнителей современной хореографии.



Смысл постановки полностью будет раскрыт в хореографии Сергея Райника. Язык современного танца становится доступным и близким зрителю. И это тоже одна из задач, которую решает театр «Балет Евгения Панфилова».