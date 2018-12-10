В Прикамье проверили партию елей и сосен

17:15 | 11.12.2018

Россельхознадзор провел карантинный фитосанитарный досмотр 4500 новогодних елей и сосен.



Груз находится в д. Каменные Ключи Чернушинского района и должен отправиться автотранспортом в Москву, Тольятти и Ростов-на-Дону. Новогодние деревья успешно прошли досмотр, грузоотправителю выдано одиннадцать карантинных сертификатов.