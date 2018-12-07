Чусовой примет почти 250 спортсменов на II этапе Кубка России по лыжным гонкам

15:53 | 11.12.2018

С 12 по 16 декабря в Чусовом на лыжной базе «Металлург» пройдет II этап Кубка России по лыжным гонкам на призы олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова. На соревнованиях именитый спортсмен, уроженец Чусового будет присутствовать лично. Как сообщают в региональном минспорта, возможен визит олимпийской чемпионки, президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.



12 декабря состоится торжественное открытие соревнования, лыжные старты начнутся на следующий день. 13 декабря в программе турнира – индивидуальный спринт (1,33 км), 14 декабря – индивидуальная гонка на 10/15 км, 16 декабря – гонка преследования (персьют) на 10/15 км.



Почти 250 спортсменов представят более 20 городов и субъектов Российской Федерации, в частности, Пермский край, Мурманскую и Брянскую области, Республику Татарстан, Республику Коми, Республику Мордовия, Санкт-Петербург, Архангельск, Тюмень, Новосибирск, Томск.



С программой соревнований и актуальной информация можно ознакомиться на официальном сайте Федерации лыжных гонок России: flgr.ru/news/4476.html.