В Перми заканчивается разработка новой транспортной модели

15:02 | 11.12.2018

Глава Перми Дмитрий Самойлов провел совещание с депутатами Пермского городской Думы, где были представлены проекты новой транспортной модели и изменений маршрутной сети города.



– В течение нескольких месяцев обсуждается переход к новой транспортной модели. К переходу на новую транспортную модель обязательно должны быть выполнены работы по составлению и утверждению новой маршрутной сети, должна быть разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города, разработано новое тарифное меню, проведена закупка новых автобусов, – отметил глава Перми Дмитрий Самойлов во вступительном слове.



Основные положения новой транспортной модели рассказал в своем докладе заместитель главы администрации Анатолий Дашкевич.



– Разрабатываемая транспортная модель подразумевает комплексный подход к организации перевозок в Перми, при котором обеспечивается максимальное удобство для пассажира за счет обновления подвижного состава, сокращения времени поездки, повышения качества обслуживания и увеличения уровня мобильности при передвижении по городу. На данный момент имеется неравномерность в распределении транспортных потоков: в центре – избыток маршрутов, а пассажиры отдаленных районов вынуждены ехать в переполненных условиях, – отметил Анатолий Дашкевич.



Реализация проекта предусмотрена на 2018–2023 годы. За этот период в городе планируется провести новые конкурсные процедуры по обслуживанию маршрутов, внедрить безналичную оплату проезда и единые проездные документы, в том числе пересадочные, на всех видах транспорта, обновить парк подвижного состава. В связи с этим также прорабатывается вопрос обновления инфраструктуры, а именно капитального ремонта существующих и строительство новых трамвайных линий, строительство транспортно-пересадочных узлов, а также обустройство остановочных пунктов. Транспортная модель также будет сопровождаться пересмотром действующей маршрутной сети.



– В настоящее время есть запрос на изменение транспортного обслуживания населения. Это затрагивает вопросы маршрутной сети, подвижного состава, его графика движения, тарифного меню. Надеемся, что в итоге у нас получится достойный продукт, который оценят пермяки, – отметил председатель комитета по городскому хозяйству Пермской городской Думы Вячеслав Григорьев.



Главными целями изменения сети станут повышение скорости передвижения пассажиров, а также расширение зон транспортного обслуживания, а именно включение в сеть новых районов и участков улично-дорожной сети. Предполагается, что сеть позволит обеспечить поездки между любыми точками города не более чем с двумя пересадками, сформировать транспортно-пересадочные узлы в местах наибольшего пассажиропотока. Таким образом, изменение существующих маршрутов направлено на подвоз пассажиров к основным пересадочным узлам по кратчайшим путям следования. В декабре будет объявлен аукцион на закупку 85 новых автобусов.



В администрации города будет создана рабочая группа, куда войдут и депутаты гордумы, которая займется разработкой тарифного меню. Изменения в маршрутной сети в разрезе районов и микрорайонов будут обсуждаться с населением также с привлечением депутатов соответствующего округа.