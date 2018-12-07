Аптека принесла убытки жителю Прикамья

14:16 | 11.12.2018

Бизнесмен решил открыть аптеку в жилом доме и приступил к перестройке угловой квартиры на первом этаже. Он рассчитывал, что аптека в шаговой доступности удобна и выгодна всем, и жители дома, среди которых молодые мамы и люди пенсионного возраста, оценят его инициативу.



Однако собственники вовсе не обрадовались аптеке: они решили, что сделанный ремонт представляет угрозу целостности здания, и обратились в суд с требованием обязать предпринимателя восстановить перестроенное помещение. Суд встал на сторону собственников. Но владелец помещения не торопился исполнять требования суда.



Исполнительный лист, выданный судом, был предъявлен в отдел судебных приставов по Октябрьскому и Уинскому районам, рассказали в УФССП по Пермскому краю. Сотрудник службы судебных приставов сообщил предпринимателю о возбуждении исполнительного производства и объяснил последствия неисполнения решения суда. Но хозяин помещения тянул с началом строительных работ.



Подошел к концу срок для добровольного исполнения. Приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей и вновь потребовали соблюдения закона, напомнив о принудительных мерах и перспективе штрафа. Только тогда предприниматель купил необходимые материалы и быстро восстановил оконные проемы и перегородки внутри помещения.