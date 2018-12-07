Начато проектирование объектов «Первого пермского микрорайона»

13:57 | 11.12.2018

Пермское агентство ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК) завершило конкурс на проектирование объектов «Первого пермского микрорайона». Победителем конкурса стало ООО «Пермпромпроект». 6 декабря компания приступила к работам. Предполагается, что проектирование и экспертиза проекта будут пройдены в течение 7 месяцев. После этого ПАИЖК приступит к достройке объектов ЖСК.



С ПАИЖК ведут сотрудничество дольщики 5 проблемных объектов Прикамья. По трем из них ведутся работы. Так, например, уже начата достройка дома на ул. Челюскинцев, 23. Летом 2019 года объект будет введен в эксплуатацию. Завершилось проектирование дома на ул. Толмачева, 15. Дольщики еще 2 объектов приняли решение о создании ЖСК.



Напомним, вопрос «обманутых дольщиков» актуален для многих регионов страны. Для его решения президент России Владимир Путин поручил Правительству России принять необходимые меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.



Напомним, с лета 2017 года в Пермском крае было официально зафиксировано 18 проблемных объектов. За полтора года в эксплуатацию было введено 9 долгостроев. На сегодня в реестре остается 10 проблемных домов.