Пермь: новости дня
13:50 | 11.12.2018
В Перми провели досмотр мандаринов
Фитосанитарная экспертиза не выявила карантинных объектов. Мандарины допущены к дальнейшему использованию.
© «Вечерние Ведомости»
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