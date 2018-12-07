В Перми провели досмотр мандаринов

13:50 | 11.12.2018

20 тонн мандаринов поступили в Пермь из Китая. Госинспектор отдела карантина растений Россельхознадзора вместе со специалистом Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» провел карантинный фитосанитарный досмотр цитрусовых. Образцы отобрали и направили в лабораторию.



Фитосанитарная экспертиза не выявила карантинных объектов. Мандарины допущены к дальнейшему использованию.