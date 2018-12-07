«Фабрика муайтай» откроет сезон профессиональных турниров в Перми

13:41 | 11.12.2018

Федерация тайского бокса России проведет в Перми тестовый турнир по профессиональному тайскому боксу Muaythai Factory («Фабрика муайтай»). Он состоится 22 декабря в УДС «Молот» и откроет серию профессиональных турниров, запланированных на 2019 год в разных городах.



Столица Пермского края первой увидит звезд российского и мирового муайтай – лучших бойцов Таиланда и России, чемпионов Европы и мира.



В рамках предстоящего турнира чемпион мира и Европы по версии WMC, пятикратный чемпион мира по версии GLORY среди профессионалов Артем Вахитов проведет сегодня, 11 декабря, мастер-класс в Перми. Открытое двухчасовое занятие начнется в 19:00 в спортзале школы № 32 (ул. Матросова, 8).