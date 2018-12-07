Мобильный МФЦ начинает работу в отдаленных районах Прикамья

13:40 | 11.12.2018

В рамках пилотного проекта пермского МФЦ организованы выездные пункты приёма документов в селах Осинского и Бардымского районов.

Новый формат работы позволит приблизить офисы МФЦ к людям и обеспечить жителям отдаленных территорий получение госуслуг без визитов в районный центр, пояснил руководитель КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» Леонид Громов.

Выездной приём документов будет организован в помещениях администрации сельских поселений по предварительной записи. Выездное обслуживание можно заказать по телефону 8-922-33-96-872 (Бардымский район), 8-922-64-82-417 (Осинский район). Единый многоканальный телефон МФЦ Пермского края - (342) 270 11 20.