Бюджет Перми на три года готовится ко второму чтению

17:46 | 10.12.2018

В Перми состоялось заседание рабочей группы по подготовке бюджета города на ближайшую трехлетку. Проект решения городской думы «О бюджете города Перми на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» готовится ко второму чтению.



В обсуждении приняли участие заместители главы администрации Перми, первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин, председатели думских комитетов, председатель Контрольно-счетной палаты Мария Батуева. Перед началом заседания был выбран руководитель рабочей группы, им стала председатель комитета по бюджету и налогам Наталья Мельник.



В думу было направлено 211 поправок, поступивших от главы города, от депутатов Пермской городской думы, Контрольно-счетной палаты Перми. Поправки были сформированы в сводную таблицу и направлены для оценки экспертам.



Рабочей группой утверждено уточнение основных параметров бюджета города в целях приведения межбюджетных трансфертов в соответствие Закону Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». Так, дополнительные средства предусмотрены на строительство и ремонт дорог, инвестиционные проекты в сфере образования.



В 2019 году параметры увеличатся на 505 млн рублей, в 2020-м – на 459 млн рублей, в 2021-м – на 775 млн рублей.



Наталья Мельник отметила, что по всем поправкам принято консолидированное решение. Рабочая группа одобрила проект бюджета с учетом рассмотренных изменений.



Во втором чтении бюджет города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов будет рассматриваться на пленарном заседании Пермской городской думы 18 декабря.