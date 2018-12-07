В Прикамье торгового представителя подозревают в присвоении крупной суммы

17:36 | 10.12.2018

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, жительницу Верещагино 1975 года рождения подозревают в присвоении с использованием служебного положения, в крупном размере.



Следствие установило, что дама работала торговым представителем у индивидуального предпринимателя. Представляя его интересы на территории Верещагинского, Карагайского, Сивинского и Очерского районов, она в течение месяца получала от организаций деньги за поставку товара. Но не передавала их предпринимателю, а присваивала, а затем распоряжалась средствами по своему усмотрению. Работодателю причинен ущерб почти на 400 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается.