Директора пермского зоопарка выберет конкурсная комиссия

17:06 | 10.12.2018

В администрации Перми идет подготовка документации по проведению конкурса на замещение вакантной должности директора пермского зоопарка и об утверждении состава конкурсной комиссии.



Администрация Перми в рамках кадровой политики определила открытый принцип отбора руководителей в свои подведомственные учреждения. Речь идет о подборе кандидата на вакантную должность директора пермского зоопарка, который будет определен путем работы конкурсной комиссии. Планируется, что в ее состав войдут представители администрации Перми и депутаты Пермской городской Думы, представители государственных органов власти Пермского края, научного сообщества и общественные деятели.



– На конкурсной основе мы впервые выбираем директора зоопарка. Это связано с тем, что новый зоопарк – это долгожданный для пермяков объект, и он должен стать одним из лучших зоопарков в России. Безусловно, его должен возглавлять человек, который сможет эффективно организовать работу, грамотно работать с бюджетными средствами и создать привлекательный туристический продукт. Завершение строительства зоопарка – горячая пора, когда нужно принимать строительные работы и организовать переезд. От руководства и от той команды, которую подберет новый руководитель, многое зависит. Нам здесь нельзя ошибиться, – отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов.



Заявиться на конкурс и представить свое резюме сможет любой желающий, соответствующий требованиям данной должности – образование, опыт работы, профессиональные качества и другое. Для участия в конкурсном отборе необходимо будет написать эссе и защитить собственное видение развития учреждения, которое вскоре обретет новый дом в микрорайоне Нагорный.



– Выбор претендента на должность директора зоопарка открытым конкурсом имеет несколько преимуществ. Во-первых, потенциально в поле зрения попадает большее количество претендентов, упрощается процесс принятия решений (вариантов больше). Во-вторых, имеется возможность достаточно четко прописать требования к кандидату. Соответственно, претендент уже на этапе отбора понимает, обладает ли он нужными навыками и компетенциями для занятия такой должности. Что касается требований к кандидату, то, на мой взгляд, кандидат должен сочетать в себе две основные черты: быть «хозяйственником», то есть эффективно управлять доверенным ему имуществом, и быть «предпринимателем», то есть искать пути развития и источники дополнительного дохода учреждения. При этом понимая, что зоопарк – это место проведения досуга с детьми, очень важно соблюсти баланс между социальной миссией (доступность для населения) и привлечением ресурсов. В целом, как и любой директор, он должен быть хозяином, стратегом и предпринимателем, – подчеркнул декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Перми Дмитрий Гергерт.



Отметим, что по такому же принципу планируется позднее выбрать генерального директора Дворца молодежи города Перми.