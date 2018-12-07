Класс Конфуция пермской гимназии № 2 признан лучшим в мире

16:52 | 10.12.2018

В китайском городе Чэнду состоялся XIII Всемирный конгресс институтов и классов Конфуция, участие в котором приняли 3500 человек, представлявших китаеведческие центры из 154 стран мира.



На конгрессе не только обсуждались актуальные вопросы преподавания и развития китайского языка и культуры на современном этапе, но и подводились итоги прошедшего года. В том числе по итогам работы в минувшем году Штаб-квартира Институтов Конфуция (Ханьбань) наградила победителей конкурса на звание «Образцовый Институт и Класс Конфуция». Конкурс проводился в пяти номинациях, в самой престижной из которых – «Создание условий для развития китайского языка и культуры» – победу одержала пермская гимназия № 2, представившая итоги развития своего Класса Конфуция за последние четыре года.



Жюри учло активную международную деятельность гимназии, проведение онлайн-уроков с разными школами Китая, участие в проектах государственного телевидения Китая CCTV.



– За последние четыре года нами проделан большой объем работы: открыто три стилизованных класса по изучению китайского языка, библиотека, чайная комната, первый в России Музей национальностей Китая и многое другое, – подчеркнула директор гимназии № 2 Людмила Суханова.



За победу в конкурсе Класс Конфуция гимназии № 2 получил почетный диплом «Класс Конфуция года» (Confucius Classroom of the Year). Диплом директору гимназии вручал лично министр образования Китая Юань Гуйжэнь.



Отметим, на конец 2018 года в мире работает 548 институтов и 1193 класса Конфуция, в том числе в России – 17 институтов и 5 классов, среди которых гимназия № 2 города Перми (единственный центр, открытый на базе среднего общеобразовательного учреждения). В настоящий момент в гимназии ведется обучение китайскому языку с 2-го по 11-й класс, общее количество изучающих китайский язык – свыше 550 человек. С 2015 года проводится международный экзамен на знание китайского языка HSK, участие в котором ежегодно принимают свыше 200 человек.