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Пермь: новости дня


 

14:36 | 10.12.2018

В Перми пройдет ежегодный Молодежный конвент

Это рабочая площадка для обмена успешным опытом в молодежной политике, а также для совместного формирования плана событий и мероприятий на следующий год.

11 декабря в 17:30 во Дворце молодежи (улица Пермская, 185) состоится ежегодное мероприятие «Молодежный конвент. Итоги и перспективы». К участию в конвенте приглашаются представители молодежных общественных объединений и организаций, учащиеся и студенты пермских общеобразовательных, высших и средних специальных учебных заведений, работающая молодежь.

В рамках конвента будут работать три площадки – «Волонтеры событий», «Молодежный медиа-центр» и «Молодежные инициативы по месту жительства».

Так, в ходе работы площадки «Волонтеры событий» свой успешный опыт представят пермские волонтеры – участники чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов, Всемирного фестиваля молодежи и студентов и других событий, эксперты расскажут о крупных грядущих событиях в Перми и в России, в которых можно попробовать себя в качестве волонтера. На площадке «Молодежный медиа-центр» будет представлен план работы медиацентра на следующий год и запущен конкурс на лучшее молодежное СМИ и медиа в нашем городе. Участники площадки «Молодежные инициативы по месту жительства» смогут увидеть успешные практики, реализованные на территориях ТОС города Перми, а также здесь состоится обсуждение новых форм и концепций работы с молодежью по месту жительства.

В завершение конвента будут подведены итоги реализации проектов – победителей конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю» этого года.

Для того, чтобы стать участником конвента, необходимо зарегистрироваться 10 декабря до 20:00 местного времени по ссылке: goo.gl/forms/qh85zM2B9uP45kv42.

Молодежный конвент проводится при поддержке департамента культуры и молодежной политики администрации Перми. Партнерами в подготовке работы площадок выступают Пермское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», Пермский молодежный центр, молодежные активы при территориальных общественных самоуправлениях, молодежные СМИ города и Агентство социокультурных проектов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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