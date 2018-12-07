В Перми появились 11 новых светофорных объектов

14:01 | 10.12.2018

В этом году подключены и настроены 11 светофорных объектов. Для удобства слабовидящих пешеходов объекты оборудованы звуковым сопровождением.



На перекрестке ул. Ветлужской и Марии Загуменных, а также на ул. Встречной в районе ООТ «Энергетик» установлены cветофоры с голосовым оповещением. На ул. Встречной светофор действует в вызывном режиме.



Рядом с девятью школами для безопасности учеников дополнительно установлены желтые мигающие светофоры, рассказали в Пермской дирекции дорожного движения: на ул. Нестерова (школа № 42), ул. Полины Осипенко (школа № 22), ул. Смирнова (школа № 12), ул. Глеба Успенского (школа № 10), ул. Мира, 11 (Новые Ляды), на ул. Самаркандской (школа № 32), Лодыгина (школы № 76 и № 60), в Серебрянском проезде (школа № 41), на ул. Лукоянова (школа № 36). При этом на шести участках светофоры работают на солнечных батареях.