Пермячка попыталась угнать свою машину у приставов

13:46 | 10.12.2018

Рассчитывая избежать ареста своего автомобиля, должница пыталась угнать его, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району в результате совместного рейда ГИБДД и ФССП на собственной машине была доставлена женщина, являющаяся должницей по двум исполнительным производствам – в пользу физлица и кредитной организации.



Всего 32-летняя жительница столицы Прикамья задолжала около 130 тысяч рублей. Когда судебные приставы накладывали арест на принадлежащий гражданке автомобиль LADA GRANTA, во время составления акта описи должница выразила желание забрать из машины личные вещи. Получив разрешение, она открыла багажник и ловко нырнула внутрь. Уже через несколько секунд дама оказалась на переднем сиденье и завела двигатель, рассчитывая скрыться. Но судебный пристав быстро открыл переднюю дверь и вытащил ключ из замка зажигания. Владелицу аккуратно извлекли из автомобиля. Она шумно выражала недовольство, но это не помешало сотрудникам службы судебных приставов закончить оформление процессуальных документов. Машину увезли на стоянку под ответственное хранение взыскателя. Должница еще может успеть погасить долг и вернуть свой автомобиль.