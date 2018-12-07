Губернатор Максим Решетников встретился с ректором Университета ИТМО Владимиром Васильевым

12:36 | 10.12.2018

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с ректором Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимиром Васильевым и президентом АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андреем Кузяевым. ИТМО совместно с ПГНИУ и АО «ЭР-Телеком Холдинг» накануне подписали трехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве по подготовке высококвалифицированных кадров.



Губернатор поблагодарил ректора ИТМО за интерес к Пермскому краю, для региона ИТМО — важный стратегический партнер. Глава региона также отметил заинтересованность краевых властей в развитии IT-отрасли. Для этого в первую очередь местным компаниям необходимы перспективные кадры. «Подготовка кадров – это ключевой момент для дальнейшего развития цифровой экономики в регионе. В Пермском крае создан серьезный задел в виде вузов, которые готовят специалистов высокого уровня. Пермские выпускники востребованы у международных и федеральных компаний. В сфере IT важно развиваться очень динамично, поэтому нам нужно готовить такие кадры в региональных вузах, которые бы видели развитие отрасли на перспективу, а для этого им нужен опыт», — отметил Максим Решетников.



Владимир Васильев, в свою очередь, подчеркнул, что в целом видение сотрудничества у ИТМО, ПГНИУ и «ЭР-Телеком Холдинг» совпадает и он рад этому сотрудничеству.



«ЭР-Телеком Холдинг» — компания с амбициями, мы стремимся стать важным элементом цифровой экономики России. Для этого нам нужны лучшие кадры, которые мы хотим воспитывать, опираясь на возможности двух крупнейших национальных исследовательских университетов: ИТМО и ПГНИУ. Мы рассчитываем, что данное стратегическое сотрудничество приведет нас к совместному успеху не только в рамках Пермского края, но и всей страны в целом», — прокомментировал президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев.



Напомним, трехстороннее соглашение предусматривает открытие в сентябре 2019 года сетевой корпоративной магистратуры. Студенты механико-математического факультета ПГНИУ частично будут проходить обучение по этой программе в Университете ИТМО.