В Перми пока сохраняется теплая погода

12:31 | 10.12.2018

Сейчас в столице Прикамья -4 градуса, пасмурно. Сегодня, 10 декабря, днем в Перми будет около -4 °С, возможен слабый снег, ночью около -6 °С.



Завтра столбик термометра вновь покажет днем -4 °С, ночью -6 °С. В среду, 12 декабря, будет около -5 °С, ночью до -8 °С. В четверг начнется небольшое похолодание: днем -6 °С, ночью -9 °С. В пятницу днем будет около -7 °С, ночью до -11 °С.