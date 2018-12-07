Пермские приставы помогли московскому взыскателю получить деньги за товар

12:48 | 9.12.2018

Пермский предприниматель срочно рассчитался с полуторамиллионным долгом в пользу столичной организации, когда за дело взялись судебные приставы, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району Перми на исполнении находился исполнительный лист от Арбитражного суда Москвы о взыскании с жителя столицы Прикамья задолженности в размере около полутора млн рублей в пользу ООО «Центр-Огородник». Долг возник, так как предприниматель не выполнил условия договора и не оплатил поставленный ему товар.



Для взыскания задолженности судебный пристав установил расчетный счет неплательщика и вынес постановление об обращении взыскания на находящиеся там средства. Должник получил от банка SMS-уведомление об аресте счета и явился в отдел судебных приставов. Там ему вручили постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредили, что в случае неуплаты в пятидневный срок будет взыскан исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.



За два дня предприниматель нашел необходимую сумму и полностью погасил долг.